Серый волк 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10345

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:01 Очень похоже на мифическо-диферамбический отчет акима перед живыми трупиками анабиозных депутатов.

Чего-то там цифры с 2010 года выросло на 5% попугаев.



Нет никакой информации где будет трудиться этот мифический батальон врачей, который вдруг где-то образуется в облаках и приземлится прямо на пустырь плитки перед акиматом.



Более похоже на агонию акимата, обещать как можно больше, а обещанное ранее умножать на десять.



Да и сама программ глупейшая если почитать. Если бы реальные построенные дома для врачей и специалистов находились в собственности департамента развития или медицинского департамента и врачей приехавших в область заселяли в них как в собственность департамента с заключением контракта на 5 лет, за эти пять лет давали возможность выкупать жилищные акции департамента (+ возможность премирования акциями за хорошую работу и повышение уровня и заботу о населении) и медленно каждый месяц приближать тот счастливый момент когда 50% акций на жильё накопилось, то и выделять новую квартиру, УЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ НО С ОБРЕМЕНЕНИЕМ ДОЛГА департаменту в виде энного количества акций. Оставшиеся 50% акций на неё ещё на десять лет в рассрочку (10 или быстрее если есть возможность). Будет кровная заинтересованность в результативной работе.

Отработал квартал успешно лечил - заработал выкупил акции и получил акцию - метр квадратный премии. И доктор удобно и качественно привязан, не убежит.

И очень грамотно просчитав рост этих акций на 1-2-3% в квартал можно стимулировать выкуп бысрее и вывести программу чуть ли не в автомномное финансирование за счет роста акций и вкладывания в них денег за счет которых будет строительство.

Экономить можно миллирады и очень качественно привязать врачей и стимулировать их качественную работу на 15 лет. (кроме всего прочего можно будет ещё на старших курсах под эту программу выбирать просто идущих на красный диплом лучших).

Ну а есть желание ранее покинуть и уехать в регион где приличные тротуары и где не рубят деревья на дрова в городе, то увы, акции придется сдать департаменту по стоимости и жильё до 5 лет и так не в их собственности. А после вселения при 50% акций - только выкуп оставшихся с возвращение затрат департаменту - это пойдет другому спецу.



Если программу совместить с приглашенными высококвалифицированными специалистами для отраслей промышленности, то убивают целую пачку зайцев. Программа выходит на рентабельность, в городе на порядок становится лучше с квалифицированными кадрами для сложных производств. Город меняется к намного лучшему, т.к. в нем появляется хороший костяк грамотных технических специалистов и механизм их привлечения очень быстро и надежно работающий.



Самое интересное, что производства в такой город будут приходить уже совсем другие. Именно наукоемкие и те, где нужно много квалифицированных кадров. И весь этот механизм, кроме стартового вложения, сам себя финансирует!

Но это не об этих чиновниках.

Они маловероятно даже понять смогут что здесь написано.



Впрочем как и объяснить куда разместить этих врачей если все круго украдено и развалено. даже например здание 8этажной современной поликлиники в городе украли чиновники у населения.



Где тут ещё мы читали на прошлой неделе, про руины в поселках? Где заброшенный ДК, заброшенные дома, и здание не то больницы не то поликлиники? Вот именно после этого я не верю, либо цифры раздули в 10 раз, либо просто фейк ньюс, предназначенное для кратковременного пшика по заданию сменившихся наверху властей.



[Исправлено: Серый волк, 19.07.2019 - 17:08]