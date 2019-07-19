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§ NG.kz
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой казус произошел сегодня во дворе дома номер 138 по Аль-Фараби. Старое трухлявое и огромное дерево сломалось и упало на песочницу, закрыло собой часть площадки, на которой обычно гуляют дети. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
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* alex_60
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то СВ еще читает.
Странно. Там давно все понятно .
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§ Серый волк
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10345
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто граждане никак не могут сообразить, чтоб не засыхало, или не превращалось подряд в пеньки, а там где необходимо вообще ничего не подрезается, то НУЖНО БОЛЬШЕ САЖАЖАТЬ!
Никаких других рецептов здесь нет, увещевания, моления, сравнения ой вдруг стали чуть меньге обрезать на сантиметр, взывания к совести бесполезны. ТОЛЬКО САЖАТЬ, САЖАТЬ И САЖАТЬ.
:-)
Когда сажать будут десятками регулярно и неизбежно, должно что-то заскрипеть, если ещё есть чем скриперь в голове непосаженных и образоваться, что заниматься зелеными насаждениями в городе должна профессиональная организация, которая во главе научных сотрудников и профильных кандидатов наук должна профессионально превращать город в глаз радующий умной зелёностью,
А если не создали и разграбляются и бездарно разбазариваются государственные деньги - то вариант только один - сажать! :lol:
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§ Серый волк
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10345
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Кто то СВ еще читает. Странно. Там давно все понятно .
Ну а совсем дикие дикари должны сажать морковку в притобольском. :lol: Культура невысокая, безопасная, обрезать не нуно, ко всему прочему ещё вкусная и с полезными витаминами для развития! :lol:
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* alex_60
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну а совсем дикие дикари д

//// ну находясь где-то там в "прекрасном далеко" надо соблюдать некий такт, когда активно вмешиваетесь в обсуждение давно уже не ваших проблем. ИМХО////

Не я сказал. ОНА сказала в этой ветке.
А так да, ваш пост про морковку по теме.

[Исправлено: alex_60, 19.07.2019 - 19:26]
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§ maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2305
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня во дворе куча деревьев. Некоторые из них очень старые, Сталина конечно не видели, но вдвоем не обхватить. Я бы сказал Спасибо тому, кто мне бы мои старые кронировал. Не цпециалист, но кажется они могут рухнуть на постройки и бед наделать.
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* alex_60
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня во дворе куча деревьев

У тебя двор это лес.
Ты же в лесу живешь.
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§ maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2305
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Почти так. Пол-гектара двор, дальше лес. Я фотку скидывал :-)
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* alex_60
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я фотку скидывал

Я помню.
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