Серый волк Старое дерево рухнуло на детскую площадку #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10345

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:13 Просто граждане никак не могут сообразить, чтоб не засыхало, или не превращалось подряд в пеньки, а там где необходимо вообще ничего не подрезается, то НУЖНО БОЛЬШЕ САЖАЖАТЬ!

Никаких других рецептов здесь нет, увещевания, моления, сравнения ой вдруг стали чуть меньге обрезать на сантиметр, взывания к совести бесполезны. ТОЛЬКО САЖАТЬ, САЖАТЬ И САЖАТЬ.



Когда сажать будут десятками регулярно и неизбежно, должно что-то заскрипеть, если ещё есть чем скриперь в голове непосаженных и образоваться, что заниматься зелеными насаждениями в городе должна профессиональная организация, которая во главе научных сотрудников и профильных кандидатов наук должна профессионально превращать город в глаз радующий умной зелёностью,

А если не создали и разграбляются и бездарно разбазариваются государственные деньги - то вариант только один - сажать!