Интересно есть ли у кого фонограмма этого концерта перед спящими зрителяии и возможность сосчитать сколько раз прозвучало слово "освоено"

На всём осваивают, переосваивают, всё больше и больше, как передовики производства с кучей вымпелов, только осваивать нуно им всё больше и больше, а результаты от этого освоения по всей видимости всё чудесатее и чудесатее.



И ещё теперь жители с зарастающими сотнями тонн грязных помоев во дворах могут точно узнать, что у мусорщиков теперь есть коронная отмазка, Они заняты на вывозе мусора ко дню города!

Цитата: отмечается 140 лет со дня основания Костаная, поэтому в городе к этой дате приводятся в порядок улицы, дворы и скверы.

Но наверное где-то в других дворах.



Если цифры готовили такие-же люди, которые делают ремонт дорог, исчезающую сразу разметку, или пешеходные переходы идущие в грязь, то верить или не верить дело сугубо религиозное. Да ещё и не озвучено с учетом реальной инфляции или без, хотя это абсолютно не важно, биомусор депутатской массы это не интересовало.

Там кажется только два всего депутата, Они хоть какие-то свои вопросы задали. У остальных при полном раздестрое всего вокруг их нет.



Позороще это, а не депутаты!

Место им на доске позора!