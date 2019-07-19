Цитата: Елена Пикельная: Все, что от меня требовалось: осмотреть и написать. Да! Дать денег ПКСК? Нет.

Как раз самый нагляднейший пример зачем должен существовать ТЕХНАДЗОР.

Обследовать или принимать информацию, определять несответствие нормам, тех регламентам и выписыаать штраф владельцу территории или аварийного дерева или сооружения.

Сразу за упоминанием Технадзора обычно все тролли активизировались и дружно шипеть начинали. Крысы в креслах хорошо понимают, что вся система взяточничества и коррупции ими построенная будет в реальной опасности и постоянно придется возворащать взятки.



Пример пожаловались общественники на это дерево - приехал инспектор, составил акт, определил принадлежность территории и прилетел сизым голубем в ПКСК штраф, чтоб немного пошевлелились и отвлеклись от кубышек собранных с жителей.



А если это дерево (или пешеходный переход упирающийся в грязь без дорожки или некачественное строительство, или некачественная краска разметки) на городской территории, то штраф прилетит благодаря пресловутой цифровизации в доли минуты господам взяточным чинушам, отдела ответственного за содержание улицы.

А вот тут как раз интересная песня начнется.

Они распилили с подрядчиками госденьги, подрядчик получив контракт занес кучу бакшиша чиновнику, часть ушла наверх по вертикали коррупции, а тут вдруг некачественно сделанная работа вылезла с хорошими санкциями.



И кто будет скидываться? Некачественный подрядчик, который отдал деньги за заказ?

Некачественный чиновник, который взял деньги и которому плевать на имитации работы а не работу?.



Вот именно по этой причине в коррумпированных недогосударствах и нет никакого работающего технического надзора, в который следует обращаться в тупиковом случае опасности, когда жирный жулик смеется и говорить таньга нетума!