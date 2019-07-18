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§ NG.kz
Режут безбожно, но сажать научились
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На общественном совете, состоявшемся 27 февраля этого года, впервые представители исполнительной власти проявили интерес к мнению горожан о том, как проводятся работы по озеленению. Главные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия: посадка саженцев и кронирование. Что показало это лето? Учли ли мнение общественности?
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§ Елена Пикельная
Re: Режут безбожно, но сажать научились
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 272
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 19.07.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кронорезы до Парижу добрались

Поздравляю с освоением такого жанра, как стёб! Но, Вы и вправду считаете, что можно проводить такие аналогии? Может, перечитаете ещё раз статью? Напоминаю, что чтение, это не только складывание слов из букв.
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§ maxsaf
Режут безбожно, но сажать научились
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Напоминаю, что чтение, это не только складывание слов из букв.

В этом жанре вы только что положили меня на лопатки :lol:
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§ yudjin
Режут безбожно, но сажать научились
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5996
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Елена, вопрос к вам как специалисту.
Насколько были уместны ивы на улице Тарана?

Хоть дерево и быстро растущее и в принципе живучее, но влаголюбивое, может вымерзать, с широкой кроной больше подходящее для скверов... к тому же очень ломкое... с нашими то ветрами... а вокруг автомобили, буквально всё заполонили.
Или надеются на ежегодную стрижку под шарик и высоту в полтора метра... тогда функция дерева в городе будет бесполезна.
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§ JereK
Режут безбожно, но сажать научились
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1383
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Насколько были уместны ивы на улице Тарана?


А почему нет? На Аль-Фараби около ТЭЦ растут, уже взрослые. Другое дело, что, как и любое дерево, ива требует ухода первые несколько лет своей жизни. Хотя бы полива. А с этим у нас проблемы.
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* Серый волк
Режут безбожно, но сажать научились
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10341
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK: Другое дело, что, как и любое дерево, ива требует ухода первые несколько лет своей жизни. Хотя бы полива. А с этим у нас проблемы.

А почему при прошлой цивилизации с её не столь совершенными автомобилями никаких проблем не было? Все вот эти тенистые улицы и деревья и как положено ряды кустарника вдоль тротуаров были в наличии, не засыхали и каждое утро поливались с 5 утра. Весь город. Каждая клумба, каждая дорожка в сквере, каждая улица, и ещё и пыль сбивали поливая асфальт в 6 утра. Я это отлично помню, просыпался от этих звуков поливальных машин обслуживающих город.
И помню отлично тот запах увлажненной почвы клумб и помытого асфальта рано утром выйти прогуляться. Видно дело не в уходе, а в том, что в креслах акимата что-то лишнее застряло.
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§ JereK
Режут безбожно, но сажать научились
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1383
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А почему при прошлой цивилизации с её не столь совершенными автомобилями никаких проблем не было? Все вот эти тенистые улицы и деревья и как положено ряды кустарника вдоль тротуаров были в наличии, не засыхали и каждое утро поливались с 5 утра. Весь город. Каждая клумба, каждая дорожка в сквере, каждая улица, и ещё и пыль сбивали поливая асфальт в 6 утра. Я это отлично помню, просыпался от этих звуков поливальных машин обслуживающих город. И помню отлично тот запах увлажненной почвы клумб и помытого асфальта рано утром выйти прогуляться. Видно дело не в уходе, а в том, что в креслах акимата что-то лишнее застряло.


Поливальные машины я застал только самым краешком своей осознанной жизни, но вот кустарник (который регулярно кто-то подстригал), несколько рядов деревьев с густыми кронами, зеленые пушистые газоны помню отчетливо. Но то было другое время и страна была другая.
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