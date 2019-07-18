Цитата: yudjin:

Я не пойму, что стало с народом? Настолько все устают от зарабатывания денег, что не хватает сил и времени для своего двора, своих и даже соседских детей что-то сделать? Или просто лень?

Просто общее-это ничьё,а какой смысл что делать для кого то?

да и обязательно найдётся какой нибудь идиот который по пъяне разломает всё это.

Я когда в скворечнике жил, то же ни чего не делал,и юджинов у нас там не было,никто ничего не делал вообщем.