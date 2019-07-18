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§ NG.kz
После смерти на ничейном поле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» убедилась: то, что предназначено для детей в костанайских дворах, не присмотрено и опасно. Повод для этого репортажа был страшнее не придумаешь. Умер подросток, которого 28 июня на дворовой спортплощадке ушибли упавшие на него футбольные ворота. Тяжелые, металлические. Упали потому, что были не закреплены. Следить за тем, какие они, некому. Такая практика в областном центре.
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§ Добринцофф
Re: После смерти на ничейном поле
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6620
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.07.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я не пойму, что стало с народом? Настолько все устают от зарабатывания денег, что не хватает сил и времени для своего двора, своих и даже соседских детей что-то сделать? Или просто лень?

Просто общее-это ничьё,а какой смысл что делать для кого то?
да и обязательно найдётся какой нибудь идиот который по пъяне разломает всё это.
Я когда в скворечнике жил, то же ни чего не делал,и юджинов у нас там не было,никто ничего не делал вообщем.
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§ elektron
После смерти на ничейном поле
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
да и обязательно найдётся какой нибудь идиот который по пъяне разломает всё это.

или украдут, как было там где то.
Профайл
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