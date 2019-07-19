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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Меня скоро тоже в вашу палату переведут. :-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

что,кронировали уже тебя?
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не, ждут когда сам упаду :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
когда сам упаду


так тебе и надо,
не будешь в следующий раз с экспертами спорить.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот, о любимой - работе.

Окна моют. Справа,длинный,это
новый гражданин Германии... ;-)
Наверное нравится - им... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
новый гражданин Германии

Откудова знаешь?))
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вашу палату переведут.

Будешь ночным сторожем, хотя у тебя это будет днем.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Откудова знаешь?))

Чёрное от белого, ещё могу-
отличить... :lol: :oops:
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