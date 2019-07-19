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§ NG.kz
Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможность загружать ЭЦП в смартфоны может появиться у граждан через несколько месяцев, сообщил вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов.
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§ Сергей_я
Re: Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.07.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так убирают же ЭЦП вроде как? Или пока не поздно, попилить денежку хотят на заранее мертвой технологии?
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