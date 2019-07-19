Ваш земляк Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова. #18





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Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 13:58 Цитата: Обликоморале:

У тебя устаревшие сведения, не замечал давно там жриц любви.

Ну так я и уехал 15 лет назад. А раньше, помню, стояли вдоль Карбышева. А ещё была знаменитая общага-гостиница в "Западном".