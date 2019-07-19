Цитата: Ольга Колоколова:

Господа пользователи, вы так же веселиться будете,

Ольга Германовна, а ни кто и не веселится... О том и речь, что некомпетентность, лень, желание пустить пыль в глаза при распиле бюджета, попустительство соответствующих и ответственных служб рулят нынче.

Все же видели как переворачивались остановки, как падали недавно козырьки на пляже, те же ворота и батуты... Но никто из служб почему-то не проверил их за ранее...до купального сезона, до каникул и просто в ежедневной работе. ПОЧЕМУ?



Цитата: Ольга Колоколова:

Состояние каждого дерева надо оценить.

Пусть редакция отправит запрос в акимат насчёт составления карты насаждений, которую предлагали алмаатинцы на слушаниях, правда за много миллионов... Но что всё же решили чиновники?



Хотя, честно говоря, не верю я ни в алмаатинцев, ни в их карту... будет очередной распил.