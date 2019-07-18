yudjin Режут безбожно, но сажать научились #17





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:54 Цитата: Елена Пикельная:



Елена, вопрос к вам как специалисту.

Насколько были уместны ивы на улице Тарана?



Хоть дерево и быстро растущее и в принципе живучее, но влаголюбивое, может вымерзать, с широкой кроной больше подходящее для скверов... к тому же очень ломкое... с нашими то ветрами... а вокруг автомобили, буквально всё заполонили.

Или надеются на ежегодную стрижку под шарик и высоту в полтора метра... тогда функция дерева в городе будет бесполезна.