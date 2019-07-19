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§ NG.kz
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36249
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой казус произошел сегодня во дворе дома номер 138 по Аль-Фараби. Старое трухлявое и огромное дерево сломалось и упало на песочницу, закрыло собой часть площадки, на которой обычно гуляют дети. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
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* Ольга Колоколова
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2323
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не оценить, а оценивать регулярно. Кто будет это делать? Сколько это стоит?
Настойчивость, с которой вы меня об этом спрашиваете, удивляет. А разве вы не собираетесь приехать и оценить?)
maxsaf,при всем уважении - ну находясь где-то там в "прекрасном далеко" надо соблюдать некий такт, когда активно вмешиваетесь в обсуждение давно уже не ваших проблем. ИМХО.
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§ JereK
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1380
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что тут для вас проблема? Тень на чьем-то подоконнике? Отсутствие специалистов, способных со всей ответственностью заниматься уходом за деревьями? Или угроза жизни детей?


Вы чего хотите-то? Свою позицию вы вполне обозначили вашим первым постом. По-вашему, то, что творят с насаждениями в городе - это норма и уход. Вы за то, чтобы люди с бензопилами поухаживали и за этими тополями, судя из ваших постов. Мы вас поняли, как и поняли уровень ваших познаний об уходе за деревом в целом, да и о понимании конкретной ситуации в частности. Дальше что?
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§ yudjin
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5994
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Господа пользователи, вы так же веселиться будете,

Ольга Германовна, а ни кто и не веселится... О том и речь, что некомпетентность, лень, желание пустить пыль в глаза при распиле бюджета, попустительство соответствующих и ответственных служб рулят нынче.
Все же видели как переворачивались остановки, как падали недавно козырьки на пляже, те же ворота и батуты... Но никто из служб почему-то не проверил их за ранее...до купального сезона, до каникул и просто в ежедневной работе. ПОЧЕМУ?

Цитата:
Ольга Колоколова:
Состояние каждого дерева надо оценить.

Пусть редакция отправит запрос в акимат насчёт составления карты насаждений, которую предлагали алмаатинцы на слушаниях, правда за много миллионов... Но что всё же решили чиновники?

Хотя, честно говоря, не верю я ни в алмаатинцев, ни в их карту... будет очередной распил.
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* maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:

Я специалист в области цифровизации. Уход за деревьями,увы, не мое. Как и большинство здесь, как мне кажется. Если я нарушаю какие-либо правила форума - готов понести заслуженное наказание.
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§ Елена Пикельная
Re: Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 272
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 19.07.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата: yudjin: В каком месте это дерево старое и больное? Вы эксперт?

Я эксперт. Когда у нас была рубрика "СухостоЙ", деревья в этом дворе я осматривала. Их состояние при осмотре определила как 4-й и 5-й категории. То есть, подлежащие вырубке. Но вся загвоздка со спилом была в том, что деревья растут на территории ПКСК и к городскому акимату отношения не имеют. А у ПКСК как правило не хватает денег на вырубку.
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* maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
По-вашему, то, что творят с насаждениями в городе - это норма и уход

Другой уход вам увы не по карману, поэтому я считаю, что лучше так, чем совсем никак, иначе будут жертвы.
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* maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
не хватает денег на вырубку.

О чем я и говорю. Все уперлось в деньги.
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§ Елена Пикельная
Re: Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 272
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 19.07.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
О чем я и говорю. Все уперлось в деньги.

Нет, вы говорите совсем о другом. И создается ощущение, что Вам просто не с кем поговорить.
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* maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
деревья в этом дворе я осматривала

Если бы случился несчастный случай, вы бы признались в том, что как эксперт, осматривали эти деревья и сделали все возможное, чтобы предотвратить это?
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§ Елена Пикельная
Re: Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 272
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 19.07.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если бы случился несчастный случай, вы бы признались в том, что как эксперт, осматривали эти деревья и сделали все возможное, чтобы предотвратить это?

Все, что от меня требовалось: осмотреть и написать. Да! Дать денег ПКСК? Нет.
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* maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Все, что от меня требовалось: осмотреть и написать

Боюсь, что и другие специалисты поступят так же. И деревья продолжат падать. Кронирование, каким бы ужасным оно не было, хоть как то уменьшает риски.
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