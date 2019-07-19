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§ NG.kz
Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36249
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 18 на 19 июля на 584 км трассы Алматы-Екатеринбург микроавтобус марки "Мерседес" столкнулся с попутно движущимся трактором МТЗ-80. 9 человек доставлены в районную больницу.
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§ андрей 117
Re: Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 19.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
года четыре назад была такая же ситуация.по боровской трассе летом в часов 12 ночи чуть не въехал в трактор у которого ни габаритных огней не было.ни отражателей.увидел в последний момент это нечто
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§ лимон
Re: Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 982
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что делал трактор в 3 часа ночи на трассе?
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