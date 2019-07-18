Цитата: Обликоморале:

Короч, запад сейчас намного ближе к "совку", чем мы ...

Многие знакомые, пожив какое-то то время в Канаде говорили, что как будто в советский союз вернулись в хорошем смысле. Есть что-то такое неуловимое, трудно объяснить. Вроде бы капитализм, и каждый должен сам за себя, но это не так. Все друг другу рады, помогают, может стабильность так людей разбаловала, или достаток. Или у меня слишком теплые воспоминания о совке.