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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эрдоган пару миллионов новых европейцев подкинет ..

Да, правильно. Должен же кто-то, грязную работу - работать... 8-) :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот дядька, свою любимую работу никому-

не отдаст. Это контролёр - канализации... :lol: :oops: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
грязную работу - работать

Интересно, а они вообще у вас работают? :lol:
Ты с молдовано-поляками-украинцами не попутал?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А этот дядька

Не похож он на выходца ближневосточного.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не похож он на выходца ближневосточного.

Местный он. Но работу свою наверное - любит.
Денежная - она.Космонавтом или лётчиком - стать,
не мечтал... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но работу свою наверное - любит.


обожает .ты хотел сказать.
быть ассенизатором- с детства мечтал.
наверное целая династия.
это не космонавт какой-то.
ты же вроде тоже по колодцам там успел полазить.

[Исправлено: alex_60, 18.07.2019 - 15:23]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
быть ассенизатором- с детства мечтал.

Нее, Алекс, наверное мечтал, как ваш Тарасов,
начальником ЖКХ - стать. Ну не - получилось.
Тарасовым не каждый может - стать... :lol: :oops: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не мечтал

ДАУЖ))
Таких не берут в космонавты. :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Таких не берут в космонавты

По росту не прошел.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А тебя магазах не спрашивают, зачем ты фотографируешь продукты?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зачем ты фотографируешь продукты?

Да, спрашивали, теперь уже - нет... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
теперь уже - нет

Почему? :lol: :lol: :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Почему?

у него справка есть,с ней наверное можно.
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