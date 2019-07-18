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≡ Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Обликоморале
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Категорическое нет.
 
§ Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отмечается в пресс-релизе, "в связи с невозможностью искоренить проституцию как социальный порок, группа общественных деятелей предложила кардинально изменить взгляд на эту проблему. В адрес парламента страны направлено предложение приравнять проституцию к спорту".
Авторы идеи уверены, что подобный шаг, не имеющий прецедентов в мировой практике, позволит обратить существующее зло в пользу и навсегда решить эту проблему.
https://www.nur.kz/1804365-priravnat-prostituciu-k-sportu-predlozili-v-kazahstane.html
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§ drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
приравнять проституцию к спорту".

А где будет Первый Чемпионат Мира?... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11712
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же Телибеков! Тролль всея Казахстана!
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§ alex_60
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где будет Первый Чемпионат Мира

В германии это давно приравнено к спорту.
Причем к жесткой его форме.
Ты не знал?
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§ drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В германии это давно приравнено к спорту.

Алекс, не к спорту, к профессии... :lol: :oops:
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§ Vital
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7797
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да же и незнаю на какую кнопку нажать.))) злоупотреблять таким спортом тоже вредно. Можно и крякнуть от разрыва сердце. :oops: :lol:
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§ alex_60
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не к спорту, к профессии

Так я и говорю,
Профессиональный спорт.
Жесткого типа.
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§ drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Профессиональный спорт.

Зато думаю,что наши будут
Чемпионами Мира... :lol: ;-)
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§ drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да же и незнаю на какую кнопку нажать.)))

Виталик, я нажал - первую.
Ты думаю - тоже... :lol: :oops:
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§ Ваш земляк
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2160
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зато думаю,что наши будут Чемпионами Мира...

Наши - это кто? Риппербан или Карбышева?
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§ drakon
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Риппербан или Карбышева?

Конечно - Риппербан... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 07:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где будет Первый Чемпионат Мира?..

Естественно в Казахстане. Мы же первые выдвинули решение приравнять к спорту. :lol:
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§ Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 07:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
к профессии

Надо бес профессионалов его развивать. :lol: Даешь больше любительниц в новый вид спорта.
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§ Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6297
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Карбышева?

У тебя устаревшие сведения, не замечал давно там жриц любви.
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