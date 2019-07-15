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≡ Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36244
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случилось это около 6 часа утра возле кафе "Изюм" в мкр-не 7. Конфликт, драка и последующее ранение зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной, по всей видимости на входе в кафе.
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§ андрей 117
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 15.07.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страшные кадры.минута и человек умирает.а ссора как всегда из за пустяка.кто то, что то не то сказал. или кто то, кого то за плечо задел.
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§ ТанькО
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
ТанькО


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Сообщений: 167
Регистрация: 10.06.10
Отправлено: 15.07.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, конечно, всё ужасно. Но что делает, как вы пишите, чей-то сын, муж, отец у кафе около 6 утра в пьяном виде и с дружком? Наверняка думает о своих детях, родителях и жене. Да? Все виноваты.
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§ Горожанин_kst
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.07.19 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТанькО:

А кто сказал что здесь кто то прав?
Что кто-то из них был там в поисках светлого и чистого? Они люди. Со своими недостатками и достоинствами. К сожалению кто из них теперь "был". Зато "есть" их близкие, которые всё это читают.
Кто вас гарантировал что ваш сын, муж, внук не окажутся в подобной ситуации, не дай бог.
Ещё раз отмечу, видео надо удалить из статьи.
А комментаторов проявить простое человеческое сочувствие. Обстоятельства выяснит сдедствие. Оценки даст суд.
Вы же уподобились проходящим зевакам, которые не могут удержаться от досужих сплетен, даже перед лицом смерти.

[Исправлено: Горожанин_kst, 16.07.2019 - 08:18]
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§ директор пляжа
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.07.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТанькО:
у кафе около 6 утра в пьяном виде и с дружком

вы еще скажите что нападавший с ножом правильно сделал? все попадали в потасовки, но когда кто-то вытаскивает нож это преступление. Ваш комментарий тут более чем неуместен. Выглядит как оправдание всего произошедшего. Указанный случай мог произойти и не около кафе и не в 6 утра, и получить нож мог кто угодно от этого горе бойца.Цитата:
Горожанин_kst:
Вы же уподобились проходящим зевакам, которые не могут удержаться от досужих сплетен, даже перед лицом смерти.

солидарен.
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§ alex_60
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
вы еще скажите что нападавший с ножом правильно сделал? все попадали в потасовки, но когда кто-то вытаскивает нож это преступление. Ваш комментарий тут более чем неуместен. Выглядит как оправдание всего произошедшего.


если до вас не дошел смысл сказанного.
то это ваши проблемы.
я например прекрасно понял смысл написанного.
а вас понесло не в ту степь.
попытайтесь понять хотя бы со второй попытки.
может получится.еще не все потеряно.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2019 - 10:33]
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§ директор пляжа
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если до вас не дошел смысл сказанного

группа поддержки?
не к вам обращаются и не вам встревать.
прекрасно поняли, жаксы как говорится, радуйтес молча. а пока радуетесь,
со второй попытки поясняю - виноваты в данном случае не оба.
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§ alex_60
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
не к вам обращаются и не вам встревать.


да ну? что-то новое.
вы новый модератор?

[Исправлено: alex_60, 16.07.2019 - 15:18]
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§ директор пляжа
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:37
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:42
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2160
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня с собой тоже постоянно есть нож.Клинок длиной 9 см. Который, кстати, иногда выручал. Я тоже теперь потенциальный убийца?
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§ Сергей_я
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2740
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.07.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я тоже теперь потенциальный убийца?

да. Так и есть.
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§ pro100tak
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 18.07.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ужасно все это. Как и почему гибнут такие молодые? Но остается вопрос. Один из главных зачинщиков похож на лицо кавказской национальности. В последнее время здесь у них почему-то получается что-то начать и зачинить, а потом они в кустах. Никоим образом не трогаю тему межнаца, но хочу попросить подобных товарищей вести себя на этой земле с должным отношением ко всем жителям и населению нашей страны.
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