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§ NG.kz
Ягоды, сок, желе...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вкусно сделать из красной смородины? Сейчас сезон сбора этой ягоды в разгаре. Из нее можно, конечно, сварить варенье. Правда, я его не жалую за обилие семечек. Мне самой вкусной заготовкой из красной смородины кажется желе. А красивое какое получается!
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§ юля елиссева
Ягоды, сок, желе...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так понимаю, что ресторанные обозрения по***ены окончательно? Теперь только одни рецепты накачанные из галамтора?

[Исправлено: Iney, 18.07.2019 - 15:06]
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* drakon
Ягоды, сок, желе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас вот такое желе,продаётся в магазинах

Есть ещё и другие сорта. 125 гр.,стоимость
39 центов.Очень вкусная штука... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 18.07.2019 - 18:05]
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§ alex_60
Re: Ягоды, сок, желе...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Есть ещё и другие сорта.

Еклмн. И ты эту дрянь ешь?
У нас только из аулов приезжие такое покупают. Из-зв красок. Может думают что это жидкие краски.
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§ alex_60
Re: Ягоды, сок, желе...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
накачанные из галамтора?

Так это на халяву, не вставая из кресла.
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* drakon
Ягоды, сок, желе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может думают что это жидкие краски.

Алекс, а что у вас бывают и твёрдые?... :lol: :oops:
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* drakon
Ягоды, сок, желе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И ты эту дрянь ешь?

Да, раньше - ел. Вкусная штука... :lol: :-P
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§ Vital
Re: Ягоды, сок, желе...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7797
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У нас такие тоже продают. Есть с дольками фруктов. Я видел с абрикосами, вишней, киви. Цена была вроде 70-150 теньге.
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§ alex_60
Ягоды, сок, желе...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что у вас бывают и твёрдые

Забыл что ли какие краски в садиках и школах были?
Кисточку помочил, по таблетке сухой поводил.
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