NG.kz Ягоды, сок, желе...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:01 Что вкусно сделать из красной смородины? Сейчас сезон сбора этой ягоды в разгаре. Из нее можно, конечно, сварить варенье. Правда, я его не жалую за обилие семечек. Мне самой вкусной заготовкой из красной смородины кажется желе. А красивое какое получается!

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