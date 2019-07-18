Спасибо, Елена! Отличный, всеобъемлющий материал о сегодняшней ситуации с зелеными насаждениями в городе. Почаще надо тыкать чиновников и подрядчиков носом в их зачастую вредительскую деятельность и может тогда заработают мозги и специалисты, а не кто попало по выигранному тендеру.



Цитата: Такой же прием использовали и при «уходе» за совсем молодыми березками в парке на набережной по улице Гашека.

Наверное половина всех посаженных на набережной саженцев стоят сухими:









Цитата: Один из наглядных примеров - береза, растущая возле Русского драматического театра.

Да, печальное зрелище. Вчера тоже заметил, что всё-таки она погибла. Пережила ремонты самого театра, дорог и тротуара... но погибла.





Нашел прошлогоднее фото:





Если она не оклемается и будет спилена предлагаю акимату в защиту своей чести и достоинства лично высадить на этом месте вдоль театра несколько берез.

Но сделать нормального размера посадочные ямы, а не такими как сейчас взяли в плен сосны на перекрёстке Пушкина-Алтынсарина, где застолбили место под очередной бюст:



Через какое время они пойдут на пиломатериал?