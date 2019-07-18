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§ NG.kz
Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36241
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наурзумский заповедник горит в Костанайской области. Предварительная площадь пожара 1000 гектаров. Пожар на территории Наурзумского государственного природного заповедника возник из-за возгорания сухой травы.
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§ drakon
Re: Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16827
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще то никто не пострадал.
Ни люди, ни звери. Даже огонь-
горит вокруг - стволов деревьев.
Зачем тушат то,если ничего - не сгорает?... :-o
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§ alex_60
Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3980
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пострадала конечно. и флора с ее реликтовыми растениями,
и фауна, мелкая особенно - тушканчики,полевки, ушастые ежи...
бор конечно опахан несколькими кольцами, надеюсь до него не дойдет.
воспоминания детства. Наурзумский заповедник.

[Исправлено: alex_60, 18.07.2019 - 16:26]
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* Обликоморале
Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6291
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начался сезон заготовки дров.
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