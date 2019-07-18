alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1476





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3979

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:21 Цитата: drakon:

Но работу свою наверное - любит.



обожает .ты хотел сказать.

быть ассенизатором- с детства мечтал.

наверное целая династия.

это не космонавт какой-то.

ты же вроде тоже по колодцам там успел полазить.



[Исправлено: alex_60, 18.07.2019 - 15:23]