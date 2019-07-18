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§ NG.kz
Режут безбожно, но сажать научились
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36240
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На общественном совете, состоявшемся 27 февраля этого года, впервые представители исполнительной власти проявили интерес к мнению горожан о том, как проводятся работы по озеленению. Главные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия: посадка саженцев и кронирование. Что показало это лето? Учли ли мнение общественности?
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§ yudjin
Re: Режут безбожно, но сажать научились
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5986
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, Елена! Отличный, всеобъемлющий материал о сегодняшней ситуации с зелеными насаждениями в городе. Почаще надо тыкать чиновников и подрядчиков носом в их зачастую вредительскую деятельность и может тогда заработают мозги и специалисты, а не кто попало по выигранному тендеру.

Цитата:
Такой же прием использовали и при «уходе» за совсем молодыми березками в парке на набережной по улице Гашека.

Наверное половина всех посаженных на набережной саженцев стоят сухими:




Цитата:
Один из наглядных примеров - береза, растущая возле Русского драматического театра.

Да, печальное зрелище. Вчера тоже заметил, что всё-таки она погибла. Пережила ремонты самого театра, дорог и тротуара... но погибла.


Нашел прошлогоднее фото:


Если она не оклемается и будет спилена предлагаю акимату в защиту своей чести и достоинства лично высадить на этом месте вдоль театра несколько берез.
Но сделать нормального размера посадочные ямы, а не такими как сейчас взяли в плен сосны на перекрёстке Пушкина-Алтынсарина, где застолбили место под очередной бюст:

Через какое время они пойдут на пиломатериал?
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* Гога
Re: Режут безбожно, но сажать научились
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.07.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Гога
Re: Режут безбожно, но сажать научились
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.07.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы сразу на Герцена (по-новому не могу выговорить) сразу такие посадили , а не три раза передергивали - уже бы аллея была , а не эти палочки , которые зимой занесет снегом . И потом они погибнуть под снегоуборочными машинами .
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* Victor Yang
Режут безбожно, но сажать научились
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Если бы сразу на Герцена (по-новому не могу выговорить) сразу такие посадили , а не три раза передергивали - уже бы аллея была

Если бы ещё с умом сажали. Смотрю - растут деревца, много. А посреди них - люк! Раз люк - значит, коммуникации. А их лет через 30 снова будут менять. И снова будет вой "Айдеревьявырубают"!
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* Гога
Re: Режут безбожно, но сажать научились
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.07.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати , здесь ещё и капельный полив установили .
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