Victor Yang Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае #57





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11711

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:13 Цитата: Ваш земляк:

Но "не сметь выражать недовольство происходящем в стране!"

Попробую последний раз, на пирожках. Власть - как погода - что-то может не нравится, что-то нравится, но в целом поменять что-то очень трудно и затратно. И все её действия нужно лишь учитывать, а не устраивать беспорядки (а у нас пока конструктивных требований на митингах ни разу не было - были только одни беспорядки). Если мороз - нужно одеваться как в мороз, а не тупо требовать "Я хочу лета!" и выходить на улицу в минус 30 в сланцах и шортах, а потом жаловаться, что из-за этого ты попал в больницу. Не нравится климат или какой-то его параметр является критичным - нужно переезжать в другой климат, что я и делаю.

Да и вообще - я не считаю, что власть в любой стране - это такие злые дядьки, которые только и делают, что строят козни против простых людей. Была бы цель - и я мог бы стать частью этой власти, и ты. Но я туда не стремлюсь - там не такие большие доходы и не совсем спокойная работа при этом - при малейшем шаге в сторону могут или огромный штраф наложить, или вообще посадить. Сейчас вот, как я думаю, - Дамоклов меч над Тарасовым висит. До этого еще был (фамилию не помню - украинская какая-то) - из-за пробелов в законодательстве сначала осудили, потом оправдали по апелляции.

Воруют? - ну да, есть такое. Хотя у нас больше не воровство, а откаты - воровать сильно не получится - всё прозрачно и только в момент передачи денег от заказчика исполнителю появляется какая-то возможность. Вернее, после передачи. Но вот в масштабах, в процентах - какая это сумма? Если она вернётся государству - сильно это поможет простым гражданам вот прям сразу? В работе государства нужно методично и планомерно чего-то достигать - это слишком сложный механизм, на настройку которого нужна уйма лет, а всяческие "революции" и смена власти только откинет все достижения назад. А в случае с Казахстаном - никто не даст гарантии, что к новой власти не придут националистически настроенные элементы. Ну и, как гипотетический пример, - у тебя есть машина? Вот приезжаешь на работу, ставишь её где-нибудь, а днём демонстранты с требованиями сменить власть и полиция, как ты того хочешь, их не трогает. В процессе беспорядков сожгли твою машину - будешь радоваться торжеству "демократии" и то что те люди не "премудрые пескари"? А машина - мелочь - кому-то и бизнес-объекты громят, с которого кормятся и владельцы и работники.



Хочешь выражать недовольство - делай это конструктивно и адресно. Конкретная проблема и конкретный чиновник. СМИ есть, наконец.



[Исправлено: Victor Yang, 18.07.2019 - 15:17]