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≡ Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36240
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат Ахметов. Как отметил аким, инициатива поступила сразу из нескольких коллективов. Дата общественных слушаний уже назначена.
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* Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Принципы - не предавать самого себя и своих убеждений.

Откуда ты знаешь мои принципы и, соответственно, предавал я их или нет? И у тебя это не принципы, а шаблоны, упрощающие твою картину мира. Ты видишь только одну сторону, на другую взглянуть у тебя не хватает то ли опыта, то ли ещё чего.
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§ директор пляжа
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.07.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
нам ежедневно что-то будет напоминать о достижениях Лидера нации. Это нам поможет сохранить и преумножить сплоченность нашего государства.

:lol: :lol: :lol:
терзают смутные сомнения, что данный комментарий монетизирован ;-)

лично мне, именно улица Гагарина напоминает о достижениях. А проспект НН будет напоминать о долларе 384, литре обычной воды за 200, но литре бензина за 150. средней зарплате в 500к, азербайджанском банке и продаже всех энергоресурсов за бугор.

-Как вы переименованием улицы собираетесь приумножить сплоченность????! Опять напишите на английском и латинском в нарушение писанного закона?
Вбухаете деньги когда в районе на учебники школьникам не хватает.
Сколько живу, всегда поражали такие гордые в розовых очках. Вы еще какое-нибудь ономастическое предложение выдвините с инициативной группой для полного, как говорится..
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§ Обликоморале
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6289
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:
мы ведь начали с нуля!

Вот это ваше с НУЛЯ, всегда "убивает".
Поясни, чего вы там с нуля начали?
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* Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот это ваше с НУЛЯ, всегда "убивает". Поясни, чего вы там с нуля начали?

Ну - сначала разрушили экономику практически до него, родимого, а потом с него же и начали.
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поясни, чего вы там с нуля начали?


если принимать за ноль с чего "они" начали,
то сейчас место нахождение значительно ниже нуля это точно.
например минус пять заводов.
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§ директор пляжа
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.07.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-очень много долларовых миллионеров и не только. Нужно во всем видеть плюсы..)

почти 30 лет независимости от советов) но..
- зависимости от цен на нефть, курса рубля, доллара, от того с какой ноги стал глава фрс, полевых мышей которые съедают пшеницу ("...проверенный факт Н.А.."), долговых обязательств перед китаем и тдтдтд
а ну и выросший за последние 5 лет в 4 раза вырос госдолг...

начали с нуля но немного ушли в минус :lol:

да простят меня за оффтоп

[Исправлено: директор пляжа, 18.07.2019 - 12:00]
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§ Горожанин_kst
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они свое дело знают, и работают в поте лица. Почитайте материал в КН, там представитель российской миграционки говорит что самый большой поток репатриантов идёт из РК, обгоняя в разы Украину (с гражданской войной в активе!).
Сам готовлю семью к скорейшему переезду, документы в работе.
Правильной дорогой идёте, господа ономасты.
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§ maxsaf
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз уж и Горожанин_kst: засобирался, то нихай уже переименовывают хоть все улицы.
:-)
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* Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Сам готовлю семью к скорейшему переезду, документы в работе.

Сегодня выезжаю, завтра иду в консульство подавать документы!
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§ Змея Подколодная
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
заявку примут только у "Кульжиям Кстаубаевой".

Может Кульжиям переименовать в Нурсултан, будет очень патриотично. По сабжу- я так и знала, что мертвой хваткой вцепятся в Юру Гагарина. Это затишье после неудачного переименования Абая было недолгим. Никому сейчас неинтересно, что, взлетая с космодрома " Байконур", Гагарин прославил на весь земной шарик, никому неизвестный Казахстан. Скоро и фамилию Гагарин и позывной "Кедр" забудут. Герой НЕ нашего времени?
ПыСы. Прости нас, Юра, мы все проср@ли" (с)
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по мне так НАН связав свой уход с массовыми переименованиями
проспектов по всей стране и города,в честь себя, в один день практически,
не совсем хорошую память оставил этим о себе. смазал концовку.
это же уже вошло в историю. и уже не вычеркнешь.
но понимание этого похоже не пришло.
и действо продолжается.
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§ Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2155
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сегодня выезжаю, завтра иду в консульство подавать документы!

Но "не сметь выражать недовольство происходящем в стране!" А то "как бы чего не вышло".Будешь, как и все уехавшие, любить Родину на расстоянии. А пока надо сидеть и не отсвечивать.
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* Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11711
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но "не сметь выражать недовольство происходящем в стране!"

Попробую последний раз, на пирожках. Власть - как погода - что-то может не нравится, что-то нравится, но в целом поменять что-то очень трудно и затратно. И все её действия нужно лишь учитывать, а не устраивать беспорядки (а у нас пока конструктивных требований на митингах ни разу не было - были только одни беспорядки). Если мороз - нужно одеваться как в мороз, а не тупо требовать "Я хочу лета!" и выходить на улицу в минус 30 в сланцах и шортах, а потом жаловаться, что из-за этого ты попал в больницу. Не нравится климат или какой-то его параметр является критичным - нужно переезжать в другой климат, что я и делаю.
Да и вообще - я не считаю, что власть в любой стране - это такие злые дядьки, которые только и делают, что строят козни против простых людей. Была бы цель - и я мог бы стать частью этой власти, и ты. Но я туда не стремлюсь - там не такие большие доходы и не совсем спокойная работа при этом - при малейшем шаге в сторону могут или огромный штраф наложить, или вообще посадить. Сейчас вот, как я думаю, - Дамоклов меч над Тарасовым висит. До этого еще был (фамилию не помню - украинская какая-то) - из-за пробелов в законодательстве сначала осудили, потом оправдали по апелляции.
Воруют? - ну да, есть такое. Хотя у нас больше не воровство, а откаты - воровать сильно не получится - всё прозрачно и только в момент передачи денег от заказчика исполнителю появляется какая-то возможность. Вернее, после передачи. Но вот в масштабах, в процентах - какая это сумма? Если она вернётся государству - сильно это поможет простым гражданам вот прям сразу? В работе государства нужно методично и планомерно чего-то достигать - это слишком сложный механизм, на настройку которого нужна уйма лет, а всяческие "революции" и смена власти только откинет все достижения назад. А в случае с Казахстаном - никто не даст гарантии, что к новой власти не придут националистически настроенные элементы. Ну и, как гипотетический пример, - у тебя есть машина? Вот приезжаешь на работу, ставишь её где-нибудь, а днём демонстранты с требованиями сменить власть и полиция, как ты того хочешь, их не трогает. В процессе беспорядков сожгли твою машину - будешь радоваться торжеству "демократии" и то что те люди не "премудрые пескари"? А машина - мелочь - кому-то и бизнес-объекты громят, с которого кормятся и владельцы и работники.

Хочешь выражать недовольство - делай это конструктивно и адресно. Конкретная проблема и конкретный чиновник. СМИ есть, наконец.

[Исправлено: Victor Yang, 18.07.2019 - 15:17]
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