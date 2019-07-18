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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
богатства и изобилия


у каждого свои ценности.
в частности в понимании слова богатства
если вы имеете в виде миллиард денег ,
положить на алтарь свою жизнь ради этого и умереть с этим миллиардом.
то стоили ли прожить жизнь ради этого?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1046
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вообще считаю, Россия на Путина молится должна. Как он её развил и поднял. после Ельциновских.


Да, Европа во всей красе, чинопочитание, так с начало причислить к лику святых нужно, чтобы молиться. Помниться у нас в регионе одного чиновника нарисовали, наверное в разряд Святых хотели возвести, но вроде он до настоящего времени не канонизирован. Правильно выше шустряк ОМ отметил: Можно уехать из "совка", но "совок" из тебя никак не уедет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кое-кто хочет опять войти в клинч.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1046
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Александр, сам подумай, разве не чинопочитание там отмечается, в хваленной для некоторых, для части загнивающей Европе так не принято, да и ветке про зелёные насаждение их пример приводят. Более подробно Дракоша может разъяснить, он более менее в этих вопросах разбирается.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


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Сообщений: 2260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Можно уехать из "совка", но "совок" из тебя никак не уедет.
Не понимаю смысла этой крылатой фразы в данном контексте. Во-первых не я уехал из совка, а совок скоропостижно нас покинул. Во-вторых, я не стремлюсь избавляться от совкового прошлого, как это повсеместно происходит в КЗ. Да,моя родина СССР, самая большая страна на свете, горжусь этим.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не знаю, по каким критериям видно, уехал совок из человека или нет, но ваш коментарий приму как похвалу
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6289
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
приму как похвалу

Дык мну и похвалил тебя. И обрати внимание - "совок" в кавычках.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 73
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.07.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Богатство - есть абстрактное понятие, совершенно не абстрактно характеризуемое количеством, качеством и разнообразием благ имеющимся в распоряжении отдельного индивидуума. Или в масштабе государства, совокупности индивидуумов. И блага эти, за исключением, пожалуй, воздуха дождя и снега, есть результат труда индивидуума (совокупного труда индивидуумов). А "счастливым обладателям "иных" ценностей" не навредило бы хотя бы иметь способность логического мышления и не ожидать равнозначного распределения благ в рамках некоторой группы людей, в частности - государства.
P.S. Поскольку миллиард денег имеет конечную ценность разве что в качестве топлива для печи, да, собирать его имеет мало смысла. Дрова и сухая трава дадут бОльший энергетический эффект. ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
миллиард денег имеет конечную ценность разве что в качестве топлива для печи, да, собирать его имеет мало смысла. Дрова и сухая трава дадут бОльший энергетический эффект


подайте заявку на шнобелевскую премию.
успех гарантирован.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за что может "обожать" свою работу наемный работник?который продал свой себя,свой труд, ,который должен прийти в такое-то время на работу, делать то что положено по договору, удовлетворить свои потребности в едев определенное время,закончить работу во столько то.получить определенную сумму за свой труд.обожать, за то что дают деньги за труд?


Оно ведь как, если занимаешься тем, что нравитья, да ещё и деньги не плохие за это платят. Плюс другие плюшки, у нас на фирме например, свободный график. Приходить можешь с 5:30 до 10:00 утра, уходить с 14:00 (в пятницу с 12:00). Главное время "отработать". Ну и так, то да сё. Поэтому, мне моя работа даже очень нравится. ;-) :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да, Европа во всей красе,


О как? Моё выражение никак на уровень целой европы отнесли!;-) Наверное пора избираться на следующий срок! 8-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.07.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
подайте заявку на шнобелевскую премию. успех гарантирован.

Какой слог!! Какая аргументация!!! Браво!!!! "Сам дурак" - это сильно! Тонко, стильно. Нет, право, мне следует снять шляпу пред таким ораторским мастерством. ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мне моя работа даже очень нравится.


вот про что я и говорил. нравится.
а то обожаю,люблю.

[Исправлено: alex_60, 18.07.2019 - 13:43]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6289
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Братишке, у европейцев свои ценности, пойми и прости их. :lol:
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