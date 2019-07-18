Козлов я Re: На пути к юбилею города. А были ли цветы? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 334

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:04 Еще в прошлом году я спрашивал в заметке "Куда пропал цветущий город?" Все вяло пообсуждали и замолчали. В этом году ситуация вообще аховая. Когда-то цветущий город превратился в полупустыню.Зелень и цветы уничтожаются под различными предлогами- то гниль появилась,то проводам мешают, то машины негде ставить и кому-то нужно место под строительство парковки, то неожиданно появляются инициативные группы со своими прожектами и т.п. Город из года в год становится все хуже в плане озеленения.Может просто переименовать Костанай в Тургай? Изменится только название, остальное все то же самое.

Многое зависит от руководства города, от планов его развития. но складывается впечатление, что все это руководство тоже руководствуется указивками от областного начальства, далекого от местных реалий и сложившихся традиций.