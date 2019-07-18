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§ NG.kz
Ягоды, сок, желе...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36240
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вкусно сделать из красной смородины? Сейчас сезон сбора этой ягоды в разгаре. Из нее можно, конечно, сварить варенье. Правда, я его не жалую за обилие семечек. Мне самой вкусной заготовкой из красной смородины кажется желе. А красивое какое получается!
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* юля елиссева
Ягоды, сок, желе...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так понимаю, что ресторанные обозрения по***ены окончательно? Теперь только одни рецепты накачанные из галамтора?

[Исправлено: Iney, 18.07.2019 - 15:06]
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