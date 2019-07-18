Цитата: Обликоморале:

Мне аватарка моя нравится, что в шапкам, что без. Я понимаю, что у некоторых вызываю изжогу, но это их личные проблемы.



Прошу прошения, лично я наоборот безумно радуюсь, когда вижу неординарных людей, особенно одетых не по сезону. На счёт изжоги, честно скажу, никогда не было.



Близко к сердцу не принимай пожалуйста, носи шапку с бубенчиком, на аватаре-же, если нравится. Но, при этом недавно видел одного типа в городе в похожей шапке с бубенчиком и ещё с бубном. Возможно он Шаман который из Якутии или из Бурятии в Москву следует, изгонять чиновников хочет.