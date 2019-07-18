Цитата: alex_60:

за что может "обожать" свою работу наемный работник?который продал свой себя,свой труд, ,который должен прийти в такое-то время на работу, делать то что положено по договору, удовлетворить свои потребности в едев определенное время,закончить работу во столько то.получить определенную сумму за свой труд.обожать, за то что дают деньги за труд?



Оно ведь как, если занимаешься тем, что нравитья, да ещё и деньги не плохие за это платят. Плюс другие плюшки, у нас на фирме например, свободный график. Приходить можешь с 5:30 до 10:00 утра, уходить с 14:00 (в пятницу с 12:00). Главное время "отработать". Ну и так, то да сё. Поэтому, мне моя работа даже очень нравится.