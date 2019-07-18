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Куратор темы: drakon
* Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да нет, лопхнулся в очередной раз ты, выдавая желаемое за действительное. Меня моя ава устраивает, так что очередной твой вброс мимо.


Устраивает, заблуждение-то народ не вводите пожалуйста. Кто просил помощи, в прошлом году: Господа айтишники, почему не могу сменить аватарку? Хочу снять шапку,не снимается, она видимо до китайского нового года останется или наурыза?))

Кто-нибудь, помогите пожалуйста снять шапку, если возможно конечно.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=3&topic_id=582&viewmode=flat&sortorder=0&start=2530
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6283
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

В заблуждение, причем с упорным постоянством,вводишь ты ))
Времена царя Гороха ещё вспомни.
Хотелки мои давно изменились и для особо трудных повторяюсь.
Мне аватарка моя нравится, что в шапкам, что без.
Я понимаю, что у некоторых вызываю изжогу, но это их личные проблемы.
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* Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мне аватарка моя нравится, что в шапкам, что без. Я понимаю, что у некоторых вызываю изжогу, но это их личные проблемы.


Прошу прошения, лично я наоборот безумно радуюсь, когда вижу неординарных людей, особенно одетых не по сезону. На счёт изжоги, честно скажу, никогда не было.

Близко к сердцу не принимай пожалуйста, носи шапку с бубенчиком, на аватаре-же, если нравится. Но, при этом недавно видел одного типа в городе в похожей шапке с бубенчиком и ещё с бубном. Возможно он Шаман который из Якутии или из Бурятии в Москву следует, изгонять чиновников хочет.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6283
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Я также рад за тебя :lol:
Сердце на месте, всё тот же пламенный мотор..
Шаман, да, брат мой из Якутии, заезжал в гости ...
Интересен ему Казахстан ...решил сравнить чиновников и тут и там...
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* Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шаман, да, брат мой из Якутии, заезжал в гости ... Интересен ему Казахстан ...решил сравнить чиновников и тут и там...


Всё ясно, значит Шамано-туристо, главное чтобы он на наших чиновников порчу не наслал.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3976
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
главное чтобы он на наших чиновников порчу не наслал.


что за них так волнуешься?
негласно в их рядах состоишь?
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* Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что за них так волнуешься? негласно в их рядах состоишь?


Нет, переживаю за чиновников, этот Шаман (Александр Габышев из Якутии), с его слов очень сильный, если порчу нашлёт то беды не миновать, всем тяжело будет, деревья не будут расти, дороги ремонтироваться не будут и.т.д.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16820
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
деревья не будут расти, дороги ремонтироваться не будут и.т.д.

Поздно, друг мой - переживать. Уже наслал - в КОстанае... :lol: :-o
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