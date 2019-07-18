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≡ Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они опубликовали на своих страницах в Instagram видео, в которых продекламировали произведения казахского поэта. Поэтическая эстафета началась со школьницы Ляйлим Шамшырак, которая бросила вызов главе республики Касым-Жомарту Токаеву.
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§ Тот самый
Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева
Тот самый


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Сообщений: 141
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архимед Мухамбетов: Абай Кунанбаев - яркая звезда казахского народа и пример для родной страны.


Пару месяцев назад с улицы Абая таблички поубирали, чуть не переименовали её. Тогда не знали что ли кто такой Абай?

[Исправлено: Тот самый, 18.07.2019 - 10:54]
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§ Kairat stayer
Re: Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее Доцент-Питерский, надеюсь он в добром здравии, когда критиковал чиновников часто назидания великого Абая использовал и примеры приводил. Действительно чиновники приходят и уходят, а культура, наследия, назидания Абая Кунанбаева никогда не стареющие ценности.
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§ maxsaf
Re: Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Пару месяцев назад с улицы Абая таблички поубирали, чуть не переименовали её. Тогда не знали что ли кто такой Абай?

М-да, некрасиво вышло у них. Одной эстафетой тут вину не загладить. :oops: :-)
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§ Обликоморале
Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева
Обликоморале


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Сообщений: 6283
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Тогда не знали что ли кто такой Абай?

Не в бровь, а в глаз..да по сусалам...
Жаль нет современного Алдар Косе сейчас на равнинах Казахстана.
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