Цитата: Мурзилка:

нам ежедневно что-то будет напоминать о достижениях Лидера нации. Это нам поможет сохранить и преумножить сплоченность нашего государства.



терзают смутные сомнения, что данный комментарий монетизирован



лично мне, именно улица Гагарина напоминает о достижениях. А проспект НН будет напоминать о долларе 384, литре обычной воды за 200, но литре бензина за 150. средней зарплате в 500к, азербайджанском банке и продаже всех энергоресурсов за бугор.



-Как вы переименованием улицы собираетесь приумножить сплоченность????! Опять напишите на английском и латинском в нарушение писанного закона?

Вбухаете деньги когда в районе на учебники школьникам не хватает.

Сколько живу, всегда поражали такие гордые в розовых очках. Вы еще какое-нибудь ономастическое предложение выдвините с инициативной группой для полного, как говорится..