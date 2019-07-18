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Куратор темы: drakon
§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1038
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да нет, лопхнулся в очередной раз ты, выдавая желаемое за действительное. Меня моя ава устраивает, так что очередной твой вброс мимо.


Устраивает, заблуждение-то народ не вводите пожалуйста. Кто просил помощи, в прошлом году: Господа айтишники, почему не могу сменить аватарку? Хочу снять шапку,не снимается, она видимо до китайского нового года останется или наурыза?))

Кто-нибудь, помогите пожалуйста снять шапку, если возможно конечно.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=3&topic_id=582&viewmode=flat&sortorder=0&start=2530
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

В заблуждение, причем с упорным постоянством,вводишь ты ))
Времена царя Гороха ещё вспомни.
Хотелки мои давно изменились и для особо трудных повторяюсь.
Мне аватарка моя нравится, что в шапкам, что без.
Я понимаю, что у некоторых вызываю изжогу, но это их личные проблемы.
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