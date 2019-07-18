Цитата: Обликоморале:

Да нет, лопхнулся в очередной раз ты, выдавая желаемое за действительное. Меня моя ава устраивает, так что очередной твой вброс мимо.



Устраивает, заблуждение-то народ не вводите пожалуйста. Кто просил помощи, в прошлом году: Господа айтишники, почему не могу сменить аватарку? Хочу снять шапку,не снимается, она видимо до китайского нового года останется или наурыза?))



Кто-нибудь, помогите пожалуйста снять шапку, если возможно конечно.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=3&topic_id=582&viewmode=flat&sortorder=0&start=2530