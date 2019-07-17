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≡ Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат Ахметов. Как отметил аким, инициатива поступила сразу из нескольких коллективов. Дата общественных слушаний уже назначена.
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще видать не дошло, для переименовывальщиков, что кроме Город Нур-Султан, проспекты Назарбаева, можно использовать для небольших населенных пунктов-улица Абишевича ну и тд.
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§ Борьба с тупизмом
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 17.07.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой сейчас опять начнется..... Ну реально ведь Назарбаев очень много сделал для нашей страны, на ноги поставил ведь. Не представляю где бы мы были без него(Считаю, что ничего страшного тут нет. Тем более улица Гагарина все равно будет !А вы бы хоть чуточку были благодарны за то в какой стране сегодня живете. У нас нет войны- как в Украине, у нас нет разрухи как в странах к югу от нас. Да нам есть к чему стремиться и повышать экономику, мы ведь начали с нуля! Спасибо Назарбаеву за мир и стабильность.
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§ Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2152
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:
Да нам есть к чему стремиться и повышать экономику, мы ведь начали с нуля!

С какого нуля?!К которому сами и привели? Шикарно!
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§ Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2152
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и все вы опоздали! Самым первым подхалимом был Мешков, директор Дружбинской птицефабрики, когда переименовал её в "Нурсултан жолы".Старожилы должны помнить.
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§ Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11705
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:
Спасибо Назарбаеву за мир и стабильность.

Углеводороды тоже не последнюю роль сыграли. И заметь - тут не против присвоения имени улице. Тут против переименования именно Гагарина.
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§ maxsaf
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2256
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:
А вы бы хоть чуточку были благодарны за то в какой стране сегодня живете

Я - благодарен :-)
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§ drakon
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16818
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:
Спасибо Назарбаеву за мир и стабильность.

И голубое небо - над головой... :lol:
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