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§ NG.kz
Аким Костанайской области отчитался перед депутатами облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 17 июля аким Костанайской области Архимед Мухамбетов отчитался перед депутатами областного маслихата о выполнении своих должностных обязанностей. 20-минутный доклад был построен на информации об итогах социально-экономического развития области за I полугодие 2019 года.
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§ Серый волк
Re: Аким Костанайской области отчитался перед депутатами...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10335
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно есть ли у кого фонограмма этого концерта перед спящими зрителяии и возможность сосчитать сколько раз прозвучало слово "освоено"
На всём осваивают, переосваивают, всё больше и больше, как передовики производства с кучей вымпелов, только осваивать нуно им всё больше и больше, а результаты от этого освоения по всей видимости всё чудесатее и чудесатее.

И ещё теперь жители с зарастающими сотнями тонн грязных помоев во дворах могут точно узнать, что у мусорщиков теперь есть коронная отмазка, Они заняты на вывозе мусора ко дню города!
Цитата:
отмечается 140 лет со дня основания Костаная, поэтому в городе к этой дате приводятся в порядок улицы, дворы и скверы.

Но наверное где-то в других дворах. ;-)

Если цифры готовили такие-же люди, которые делают ремонт дорог, исчезающую сразу разметку, или пешеходные переходы идущие в грязь, то верить или не верить дело сугубо религиозное. :lol: Да ещё и не озвучено с учетом реальной инфляции или без, хотя это абсолютно не важно, биомусор депутатской массы это не интересовало.
Там кажется только два всего депутата, Они хоть какие-то свои вопросы задали. У остальных при полном раздестрое всего вокруг их нет.

Позороще это, а не депутаты!
Место им на доске позора! :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Аким Костанайской области отчитался перед депутатами...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3106
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.19 - 21:46
Комментарий удален модератором.
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§ сайлау курманов
Re: Аким Костанайской области отчитался перед депутатами...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3106
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что я такого сказал чтоб меня удалять? Пусть дорогу на мой Кокшетау сделают нормально.
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