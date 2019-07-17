Цитата: alex_60:

вспомнилось про самую лучшую работу на свете. //В 2009 году некая необычная компания из Квинсленда (Австралия) предложила одному из счастливчиков 150 000 австралийских долларов за то, чтобы он стал смотрителем частного острова на ближайшие 6 месяцев. Данная вакансия называлась не иначе как «Лучшая работа на свете».///

Эх, ничего вы не понимаете! Вот одна компания, производящая матрасы, нанимала человека, который бы спал на этих матрасах и делился бы своими ощущениями. Вот где лучшая работа на свете!

Цитата: alex_60:

одному нравится одно, другому от этого плохо становится.

"Что русскому хорошо, то немцу - смерть!"