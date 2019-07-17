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Страница 68 из 68«1...666768
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2256
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вспомнилось про самую лучшую работу на свете.

У каждого свои критерии, я занимаюсь делом, которое очень люблю. В основном это проекты по цифровизации центральной Канады, про нас постоянно пишут газеты, правительство собирается внедрять нашу модель по стране. Я реально получаю удовольствие от работы.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2256
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
интересно должно быть хотя бы по тому, что это другое

В мире столько "ДРУГОГО" что жизни не хватит на все.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня лучшая работа на свете, я ее обожаю ))


кто нибудь еще из форумчан может
про себя и свою работу так сказать?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11705
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня лучшая работа на свете, я ее обожаю ))

Счастливый человек!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2152
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вспомнилось про самую лучшую работу на свете. //В 2009 году некая необычная компания из Квинсленда (Австралия) предложила одному из счастливчиков 150 000 австралийских долларов за то, чтобы он стал смотрителем частного острова на ближайшие 6 месяцев. Данная вакансия называлась не иначе как «Лучшая работа на свете».///

Эх, ничего вы не понимаете! Вот одна компания, производящая матрасы, нанимала человека, который бы спал на этих матрасах и делился бы своими ощущениями. Вот где лучшая работа на свете!
Цитата:
alex_60:
одному нравится одно, другому от этого плохо становится.

"Что русскому хорошо, то немцу - смерть!"
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот где лучшая работа на свете!


в пословицах и поговорках сосредоточен тысячелетний опыт народа.
Работа не волк, в лес не убежит.
От работы кони дохнут.
Всех дел не переделаешь.
Где бы ни работать, лишь бы не работать!
Всех денег не заработаешь.
Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги!
Дурака работа любит... а дурак работе рад.
Кто не работает – тот ест! Учись студент!(Операция Ы ...)
.......
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.07.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Мудрые слова изрекаете! ;-) В самом деле, с чего бы ожидать прогресса богатства и изобилия с таким-то опытом тысячелетий?! :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
прогресса богатства и изобилия


А это что хрень такая?
И с чем ее едят?
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.07.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего экстраординарного. Запятые не проставил, пардоньте. должно быть - прогресса, богатства и изобилия
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3202
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто нибудь еще из форумчан можетпро себя и свою работу так сказать?

Я могу. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2256
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Что за работа, в двух словах?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3202
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что за работа, в двух словах?

Производим системы безопасности с датчиками (типа рел. защиты), для эл. станций и других индустриальных клиентов, как автомобилестроение.
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Ответить Новый топик
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