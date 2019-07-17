Борьба с тупизмом Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им.... #31





(Пользователи) Сообщений: 18

Регистрация: 08.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 20:07 Ой сейчас опять начнется..... Ну реально ведь Назарбаев очень много сделал для нашей страны, на ноги поставил ведь. Не представляю где бы мы были без него(Считаю, что ничего страшного тут нет. Тем более улица Гагарина все равно будет !А вы бы хоть чуточку были благодарны за то в какой стране сегодня живете. У нас нет войны- как в Украине, у нас нет разрухи как в странах к югу от нас. Да нам есть к чему стремиться и повышать экономику, мы ведь начали с нуля! Спасибо Назарбаеву за мир и стабильность.