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≡ Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат Ахметов. Как отметил аким, инициатива поступила сразу из нескольких коллективов. Дата общественных слушаний уже назначена.
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§ директор пляжа
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.07.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так что сопротивляться бесполезно

палец вверх!
парк первого президента, щкола, столица, теперь еще и все улицы.. за чей счет банкет? мало куда деньги вложить? в арысь отправьте язва там говорят не вся закопана.
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§ yudjin
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5985
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.07.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Не много ли проспектов для города где едва третья часть миллиона населения наберется.

ну в нашей стране желание КАЗАТЬСЯ, а не быть - это же практически государственная программа. ... из посёлка сделать город, лишь сменив вывеску, из обычной улицы - проспект, лишь вырубив все деревья на газонах, оградиться высоченным забором, поставить кордон полицаев на входе в любое госучреждение, чтобы изобразить свою значимость и не ровню с простым народом, купить ж....повозку по-дороже, как бы запустить предприятия, громко пустить пыль в глаза экспами и саммитами, даже если практического применения ноль и из энергии будущего в стране только, извините, пердячий пар...
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§ Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11704
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
Предлагаю создать инициативную группу от читателей НГ и участников голосования в одноклассниках)

Инициатива наказуема исполнением? Свою подпись поставлю. И времени уже мало.
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§ Survivor Puma
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Survivor Puma


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Сообщений: 4
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 17.07.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы "Кульжиям Кстаубаева" предложение внесла на ремонт дороги: Костанай Лисаковск
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§ Ваш земляк
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Ваш земляк


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Сообщений: 2150
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Совершенно бессмысленное мероприятие эти слушания по любым вопросам в наших реалиях.

Вот это да! Пескарь осмеливается высказаться против? Так, глядишь, и уважать тебя начну! Ну а по поводу всех этих переименований - пусть и затраты по изменению несут все эти энтузиасты. Сразу зуд ономастический поубавится!
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§ Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11704
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так, глядишь, и уважать тебя начну!

Да?! Ух ты! Это очень, очень для меня значимо.
А ты как-нибудь поинтересуйся - кроме чёрного и белого есть огромный спектр цветов. Но вряд ли ты поймёшь.
Наглядный, кстати, пример теории игр Берна.

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2019 - 15:43]
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уже и не время присваивать имя, начинают вылазить
ошибки, так назовем.
та же LRT в Астане.
В расчете заложен поток 146 тыс. в сутки. для окупаемости проекта.
сейчас по схожему маршруту от аэропорта но нового жд вокзала- 2 тыс в сутки.
15 процентов освоено(сваи поставили), надо еще 1,55 миллиарда долларов.
брать неоткуда.
большая часть из китайского кредита в 1,6 миллиарда на эту LRT(половина бюджета экспо)
благополучно скрылись в обанкротившемся Астана Банке.
чем рассчитываться?
кто давал добро на такой проект? думаю понятно.
Токаев призвал к ответу авторов проекта LRT в Нур-Султане.
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§ Ваш земляк
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты как-нибудь поинтересуйся - кроме чёрного и белого есть огромный спектр цветов. Но вряд ли ты поймёшь.

Для меня понятно одно - и нашим, и вашим. Флюгер!В зависимости от ситуации.А мы уйдём на север!
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§ Серый волк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10335
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: да уже и не время присваивать имя, начинают вылазить ошибки, так назовем.

Удивительное прозрение! Вылазить начали! Наконец-то. :-) До этого удивительного моментума совсем не видно было. более 90% ферм вокруг города в руинах, предприятия разрушены были почти все, кроме иностранцев копающих ресурсы. Откровенная система воровства, когда созданные функционеры крадут полностью и подчистую почти всё, включая на очистку и содержания едва живых дорог.
Крах экономики, которая кое-как от продажи ресурсов иностранными компаниями за границу влезла на костыли. Отсутстуют абсолютно все демократические механизмы как в ближайших примерах киргизиях или туркмениях.
И тут вдруг появились первые сомнения! :lol:
Поздравляю. Но лучше вам жить было бы при назарбаеве. ;-)
Ибо без централизованного одергивания созданные им институты управления и распределения совсем никуда не годятся.

Вообще время осмысления для планктона ещё впереди.
Оно только немного проявляться начало, судя по шевелению в мозге, тех, кто читать умеет не только два слова с здравицы на рекламном ците.
Когда нити кукольного театра окончательно порвутся интересные будут открыты направления на все четыре стороны. Маловероятно, что в сторону памятников и переименования всего подряд. Это уже показали наглядно кальки в Киргизиях и Туркмениях, где глупейшим из глупейших флюгеров в их акиматах очень быстро пришлось нос по ветру держать, когда переименовывать, а когда уже таблички ночами быстро сдирать, чтоб самих от кресел не отодрали.
Писать конечно можно об этом долго.
Но маловероятно, что стоит. Лучше пока воздержатсья от всяких переименований.

Ибо может оказаться в любое время, что вместо словословий будет расследование деятельности семейки. и к путанице с улицами добавится ещё одна путаница куда опять ночью по тихому переименовать?
Вот это будет уже очень смешно и глупо, а н не глупо и пафосно переименовать не вовремя улицу на которой нет ни одного приличного здания.
Заборы полуживых предприятий, частные хибары времен войны, двухэтажные полуквартиры полубараки, стадин упирающийся в частные хибары, заросший Автодор, И снова частные хибары, одинокая потускневшая хрущёвка и совсем убогий конец в пыли и грязных домишках.
Приезжие думаю вообще только на название Гагарина ориентируются.
Саму улицу маловероятно, что инициаторы даже уверенно по карте найти смогут, а уж всю её знать и тем более.
Цитата:
Survivor Puma: Лучше бы "Кульжиям Кстаубаева" предложение внесла на ремонт дороги: Костанай Лисаковск

Вы уверены, что она о всех дорогах выходящих из города знает?

Для удовлетворения очередного пучения глупых ономастов, уверен плохо умеющих читать, не говоря чтоб думать, чтоб выпустить их глупый пар, или что там у них пучит, можно кинотеатр 40лет Казахстана переименовать, или техникум, может в него хоть что-то купят, если не разворуют. А от масштабного проблемного для предприятий и жителей переименования сразу двух крупных улиц лучше воздержаться.
Чтоб смешно не оказалось в очередной раз, когда идиоты бросились срочно сдирать таблички с проспекта Абая. Действительно достойного человека для такой улицы. :lol:
Все эти однокласники красного провокатора - пустышка. Действовать нужно через верх, чтоб этих не очень умных чиновников немного одернули не пылить и подождать, пока время решит кто такой Назарбаев, Только герой свалившейся неожиданно независимости, и сделавший пусть с массой ошибок государство, или же курс изменится и как в киргизиях отправятся портреты на свалку.

В любом случае всем Бобра и сохранности экономики! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 17.07.2019 - 14:04]
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§ Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11704
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
В зависимости от ситуации.А

А ты всегда действуешь по одному шаблону, вне зависимости от ситуации? Думать и анализировать - не твоё?
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§ Серый волк
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10335
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме стихийного бедствия от двойного переименования для предприятий будет ещё о чем подумать местным жителям на Гагарина.
Чиновники сейчас совсем маловменяемые, когда они реально увидят частные дома на Гагарина и на какие унылые старые или попугайного вида дома им лепить таблички НАЗАРБАЕВ им моча может в голову стукнуть как на бывшей Тарана, или в Колесных рядах.
Загородить фальшивыми кусками забора фасады частных домов, по их мнению все эти дома с кусками сплошного забора, закрывающиего фасад и ваши окна выглядят лучше. Люди их никогда не беспокоили. Совести и заботы о людях там нет давно и ни грамма.

Ну а предприятиям при созданной системе чудовищной бюрократии предстоит очень веселая замена бумажек!
А на Уральской и Гагарина их может несколько тысяч зарегистрировано в территориях бывших предприятий и едва живых. Хотя возможно какому-то жулью это будет очень выгодно и есть какие-то механизмы взяточничества при замене доков настолько для чиновников-жуликов хорошие, что можно эти переименования инициировать и снимать куски бакшиша с потянувшихся фирмочек.
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§ Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В любом случае всем Бобра и сохранности экономики!

Многие скажут:"Многа букафф, ниасилил." Ну а по смыслу всё правильно.
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§ Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты всегда действуешь по одному шаблону, вне зависимости от ситуации? Думать и анализировать - не твоё?

Думать и анализировать - моё второе имя. А ещё и принципы. Но принципы - это не твоё. Обиделся, да?
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§ Мурзилка
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 17.07.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, что Елбасы действительно много сделал для казахстанского народа (именно казахстанского, а не казахского). Все мы сплочены как отдельная нация. Нет ничего плохого, если нам ежедневно что-то будет напоминать о достижениях Лидера нации. Это нам поможет сохранить и преумножить сплоченность нашего государства.
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§ андрей 117
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 17.07.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть переименовывают и дальше.своего ничего нет кроме сказочных-мифических батыев и Нурсултана.я даже ЗА.Гагарин русский...Чехов русский.а русским тут как мы видим не место.даже людей героев переименовали в латиницу.
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