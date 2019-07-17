Цитата: alex_60: да уже и не время присваивать имя, начинают вылазить ошибки, так назовем.

Удивительное прозрение! Вылазить начали! Наконец-то. До этого удивительного моментума совсем не видно было. более 90% ферм вокруг города в руинах, предприятия разрушены были почти все, кроме иностранцев копающих ресурсы. Откровенная система воровства, когда созданные функционеры крадут полностью и подчистую почти всё, включая на очистку и содержания едва живых дорог.

Крах экономики, которая кое-как от продажи ресурсов иностранными компаниями за границу влезла на костыли. Отсутстуют абсолютно все демократические механизмы как в ближайших примерах киргизиях или туркмениях.

И тут вдруг появились первые сомнения!

Поздравляю. Но лучше вам жить было бы при назарбаеве.

Ибо без централизованного одергивания созданные им институты управления и распределения совсем никуда не годятся.



Вообще время осмысления для планктона ещё впереди.

Оно только немного проявляться начало, судя по шевелению в мозге, тех, кто читать умеет не только два слова с здравицы на рекламном ците.

Когда нити кукольного театра окончательно порвутся интересные будут открыты направления на все четыре стороны. Маловероятно, что в сторону памятников и переименования всего подряд. Это уже показали наглядно кальки в Киргизиях и Туркмениях, где глупейшим из глупейших флюгеров в их акиматах очень быстро пришлось нос по ветру держать, когда переименовывать, а когда уже таблички ночами быстро сдирать, чтоб самих от кресел не отодрали.

Писать конечно можно об этом долго.

Но маловероятно, что стоит. Лучше пока воздержатсья от всяких переименований.



Ибо может оказаться в любое время, что вместо словословий будет расследование деятельности семейки. и к путанице с улицами добавится ещё одна путаница куда опять ночью по тихому переименовать?

Вот это будет уже очень смешно и глупо, а н не глупо и пафосно переименовать не вовремя улицу на которой нет ни одного приличного здания.

Заборы полуживых предприятий, частные хибары времен войны, двухэтажные полуквартиры полубараки, стадин упирающийся в частные хибары, заросший Автодор, И снова частные хибары, одинокая потускневшая хрущёвка и совсем убогий конец в пыли и грязных домишках.

Приезжие думаю вообще только на название Гагарина ориентируются.

Саму улицу маловероятно, что инициаторы даже уверенно по карте найти смогут, а уж всю её знать и тем более.

Цитата: Survivor Puma: Лучше бы "Кульжиям Кстаубаева" предложение внесла на ремонт дороги: Костанай Лисаковск

Вы уверены, что она о всех дорогах выходящих из города знает?



Для удовлетворения очередного пучения глупых ономастов, уверен плохо умеющих читать, не говоря чтоб думать, чтоб выпустить их глупый пар, или что там у них пучит, можно кинотеатр 40лет Казахстана переименовать, или техникум, может в него хоть что-то купят, если не разворуют. А от масштабного проблемного для предприятий и жителей переименования сразу двух крупных улиц лучше воздержаться.

Чтоб смешно не оказалось в очередной раз, когда идиоты бросились срочно сдирать таблички с проспекта Абая. Действительно достойного человека для такой улицы.

Все эти однокласники красного провокатора - пустышка. Действовать нужно через верх, чтоб этих не очень умных чиновников немного одернули не пылить и подождать, пока время решит кто такой Назарбаев, Только герой свалившейся неожиданно независимости, и сделавший пусть с массой ошибок государство, или же курс изменится и как в киргизиях отправятся портреты на свалку.



В любом случае всем Бобра и сохранности экономики!



[Исправлено: Серый волк, 17.07.2019 - 14:04]