Серый волк Re: Бездорожье там, где должна быть дорога #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10335

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Лепота!

На этой дороге теперь верстовых столбов в виде статуй акимов не хватает.

Очень гармонично могли бы смотреться вместе с дорогой и показывать распростёртой рукой направление.

Опять же очень полезно, когда эту дорогу зимой не будут чистить их торчащие из снега половины туловища с указующей рукой точно помогут двигаться в правильном направлении в светлое цифровое будущее!