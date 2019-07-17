yudjin Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5985

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:38 Цитата: пешеход:

Не много ли проспектов для города где едва третья часть миллиона населения наберется.

ну в нашей стране желание КАЗАТЬСЯ, а не быть - это же практически государственная программа. ... из посёлка сделать город, лишь сменив вывеску, из обычной улицы - проспект, лишь вырубив все деревья на газонах, оградиться высоченным забором, поставить кордон полицаев на входе в любое госучреждение, чтобы изобразить свою значимость и не ровню с простым народом, купить ж....повозку по-дороже, как бы запустить предприятия, громко пустить пыль в глаза экспами и саммитами, даже если практического применения ноль и из энергии будущего в стране только, извините, пердячий пар...