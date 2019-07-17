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≡ Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат Ахметов. Как отметил аким, инициатива поступила сразу из нескольких коллективов. Дата общественных слушаний уже назначена.
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§ директор пляжа
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.07.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так что сопротивляться бесполезно

палец вверх!
парк первого президента, щкола, столица, теперь еще и все улицы.. за чей счет банкет? мало куда деньги вложить? в арысь отправьте язва там говорят не вся закопана.
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§ yudjin
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5985
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.07.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Не много ли проспектов для города где едва третья часть миллиона населения наберется.

ну в нашей стране желание КАЗАТЬСЯ, а не быть - это же практически государственная программа. ... из посёлка сделать город, лишь сменив вывеску, из обычной улицы - проспект, лишь вырубив все деревья на газонах, оградиться высоченным забором, поставить кордон полицаев на входе в любое госучреждение, чтобы изобразить свою значимость и не ровню с простым народом, купить ж....повозку по-дороже, как бы запустить предприятия, громко пустить пыль в глаза экспами и саммитами, даже если практического применения ноль и из энергии будущего в стране только, извините, пердячий пар...
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§ Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


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Сообщений: 11703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
Предлагаю создать инициативную группу от читателей НГ и участников голосования в одноклассниках)

Инициатива наказуема исполнением? Свою подпись поставлю. И времени уже мало.
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§ Survivor Puma
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Survivor Puma


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Сообщений: 4
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 17.07.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы "Кульжиям Кстаубаева" предложение внесла на ремонт дороги: Костанай Лисаковск
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§ Ваш земляк
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Ваш земляк


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Сообщений: 2147
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Совершенно бессмысленное мероприятие эти слушания по любым вопросам в наших реалиях.

Вот это да! Пескарь осмеливается высказаться против? Так, глядишь, и уважать тебя начну! Ну а по поводу всех этих переименований - пусть и затраты по изменению несут все эти энтузиасты. Сразу зуд ономастический поубавится!
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§ Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так, глядишь, и уважать тебя начну!

Да?! Ух ты! Это очень, очень для меня значимо.
А ты как-нибудь поинтересуйся - кроме чёрного и белого есть огромный спектр цветов. Но вряд ли ты поймёшь.
Наглядный, кстати, пример теории игр Берна.

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2019 - 15:43]
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