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§ NG.kz
Часть пр. Аль-Фараби перекрыли в связи с реконструкцией тепломагистрали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезд по проспекту закрыт от ул. Чехова до ул. Шаяхметова. Рядом со зданием палаты предпринимателей "Атамекен" ведутся земляные работы и демонтаж тепломагистрали.
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§ директор пляжа
Re: Часть пр. Аль-Фараби перекрыли в связи с реконструкцией...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свежий асфальт негоже ровным долго чтоб служил. Новый тендер. новые трубы. новые бабки.
раскопают - зароют, залатают, к зиме асфальт в месте разрыва просядет, на следующий год опять делать Когда этот бардак уже прекратится. трубы из бумаги у вас? каирбекова сначала сделайте, не? второй год стоит закопанная - тоже трубы меняли. ;-)
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