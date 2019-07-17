yudjin Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им.... #8





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:50 Цитата: устроил свой опрос «Улица имени Н. Назарбаева. Выбор народа». В нем приняли участие 123 человека.

А вот так проголосовали в одноклассниках:



Но кого это волнует... как грится, задача была дадена, улица будет взядена!



Цитата: - Да, причем инициатива поступила сразу из нескольких коллективов, - ответил аким Костаная

Ну не смешите, фарс - хуже комедии!

Помнится как при этом акиме в райцентре Затобольске стирали с лица поселка улицу Калинина. Акиматовские ходоки с заготовленными письмами ходили по учреждениям и организациям на этой улице и склоняли руководителей подписаться, что те и делали дабы на всякий пожарный не портить отношение с властью. В итоге подписанты и стали инициативной группой по переименованию. И вы думаете методы стали другими?



Да, был один смешной случай...этой весной, когда "одобрямсы" на следующий день проголосовали против Абая... но казус вышел...забраковали ономасты столичные.



Так что сопротивляться бесполезно, даже если судя по опросам и мнениям 90% ПРОТИВ переименования улицы Гагарина... подхалимаж, двойные стандарты и лицемерие ... это уже неизлечимый диагноз большей части нашего общества.