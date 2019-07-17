alex_60 Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им.... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3964

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:48 чешется в одном месте кое у кого.

нет что бы признать, все проехали. живем дальше.

ни к чему во всех городах проспекты с одной фамилией.

так нет,Гагарина надо ликвидировать, не по рангу мол.

противно все это.