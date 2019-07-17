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≡ Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат Ахметов. Как отметил аким, инициатива поступила сразу из нескольких коллективов. Дата общественных слушаний уже назначена.
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§ alex_60
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чешется в одном месте кое у кого.
нет что бы признать, все проехали. живем дальше.
ни к чему во всех городах проспекты с одной фамилией.
так нет,Гагарина надо ликвидировать, не по рангу мол.
противно все это.
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* drakon
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16816
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
живем дальше.

На улице Назарбаева... :lol: :oops:
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На улице


на улице,еще бы проулке написал.
улица не устраивает . только Проспект подавай..
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* arman_kst
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
arman_kst


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Сообщений: 300
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из истории был такой факт как культ Сталина, в итоге везде убрали)
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