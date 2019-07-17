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§ NG.kz
Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы, лоббирующие интересы DamuMed
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олжасу Абишеву показали приказ управления здравоохранения Кызылординской области, в котором говорилось о переходе на систему DamuMed. Олжас Абишев поручил аннулировать документ.
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§ Butch
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.07.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за...даже слова трудно подобрать. "около 8-9" это сколько? 7,62? 8,373? 8 или 9!!! это ведь не так много, достаточно пальцев на руках чтобы посчитать.
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§ maxsaf
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2254
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отставка – что она решает в данном случае

А зачем тогда налево и направо говорить об ответственности руководителя за неправомерные действия подчиненных, раз в этом нет смысла?
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§ alex_60
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне дамумед лично нравится.
все в личном кабинете, запись, анализы,больничные..
правда у меня все там пусто .
у других смотрел- все заполняется -приемы,назначения.
анализ сдал, через время результаты в личном кабинете.
в бумажном виде то все отменили.
даже красная кнопка есть,
нажал- и к тебе едет скорая помощь.
так написано.
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§ Затоболец
Re: Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы,...
Затоболец


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Сообщений: 183
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 17.07.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если это конкурентная среда то пусть выигрывают тендера и предоставляют свою систему, а тут лоббирование чей то фирмы, ну так Правительством утвердите государственную монополию определите компанию, которая будет единая для всех поликлиник. А тут типа конкурентная среда для улучшения и в то же время лоббирование
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§ Victor Yang
Вице-министр здравоохранения поручил аннулировать приказы, лоббирующие интересы DamuMed
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11699
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
сли это конкурентная среда то пусть выигрывают тендера и предоставляют свою систему, а тут лоббирование чей то фирмы,

Тут своя специфика. Выиграл-разработал, а его ещё и поддерживать надо. Чужое поддерживать - малоэффективно. А системы каждый раз менять - пациентам от этого будет хуже.
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