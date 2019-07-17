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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2254
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вспомнилось про самую лучшую работу на свете.

У каждого свои критерии, я занимаюсь делом, которое очень люблю. В основном это проекты по цифровизации центральной Канады, про нас постоянно пишут газеты, правительство собирается внедрять нашу модель по стране. Я реально получаю удовольствие от работы.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2254
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
интересно должно быть хотя бы по тому, что это другое

В мире столько "ДРУГОГО" что жизни не хватит на все.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня лучшая работа на свете, я ее обожаю ))


кто нибудь еще из форумчан может
про себя и свою работу так сказать?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11699
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня лучшая работа на свете, я ее обожаю ))

Счастливый человек!
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