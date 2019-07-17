Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 4) #990





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1037

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:19 Цитата: alex_60:





Всё будет нормально, куда они денутся, на днях в большинстве потенциальные интуристы эти картинки туалетов обсуждали, возможно им нужны комфортные условия.



Я в прошлом году стишок сочинил по этому поводу 11.10.2018 года, в деревеньке у Дрокоши помешал, не поэт конечно, поэтому не обессудьте:



О жизни международных туристов в перспективе, в отдельных простых словах:



Обитатели деревни.Дорогие гости.

Внимание, внимание! (ахтунг, ахтунг!).

Разрабатывается программа. Приезжают интуристы.

Гиды. Переводчики. Народ арбайтен (работать).



Аэропорт. Девушки. Каравай. Соль.

Дома отдыха. Пансионаты. Базар. Туалеты. Бумаги.

Ja, гут, гут! (Да, хорошо, хорошо!).



Боровое. Алаколь. Сосновый бор. Шалкар. Балхаш. Бесбармак. Баурсаки. Кумыс. Шнапс ( алкогольный напиток). Различные блюда.

Массаж. Грязи. Процедуры. Танцы. Караоке. Катание на лошадях. Прочие развлечения.

Пополнилась казна. Уезжают интуристы.

Машет ручкою народ. Приезжайте снова.