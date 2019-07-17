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Страница 66 из 67«1...64656667»
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2143
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.19 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В чем заключается его антинародная политика? Похоже у вас личное что то.

Про его политику могу рассказать многое - про разрушенные заводы, про закрытые предприятия, про безнаказанность и коррупцию властей. Там много чего наберётся...
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Дело рук диванных экспертов и критиков по всем направлениям, Обама с Трампом не при делах.


да,ты прав, это дело их рук.
знаю одного такого .
викепидиста.
эксперта по "демократии" в штатах.
Который говорит что Трамп не при делах.
Но этот эксперт с ним не встречался, и в америке не был.
но знает.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Знаю одного эксперта по всем направлениям, странам, тоже не везде был, но, который сам постоянно увлекается ссылками и пруфами. Который ранее отмечал, что отраслевой министр про туалеты забудет, а нет не забыл будут строить, при этом диванные эксперты на днях обсуждали, кто их будет обслуживать и.т.д.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Про его политику могу рассказать многое - про разрушенные заводы, про закрытые предприятия,


это он их закрыл и разрушил? и какая была у него цель?

Цитата:
Ваш земляк:
про безнаказанность и коррупцию властей.


да вроде посадки постоянно идут. на всех уровнях.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
постоянно увлекается ссылками и пруфами.


это кто такой? не ты?
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это кто такой? не ты?


Кто,кто? Дед Пихто! Отметил-же по всем веткам шныряет, всех и вся критикует, то там не так, то здесь не-то и.т.д. и ещё к загнивающим США, Ейропе и другим странам дальнего зарубежья отношение не очень, он "диванный специалист высокого уровня".
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кто,кто? Дед Пихто!


не, не знаю такого.надо в гугле поискать.
а вот, нашел
//«Хороша страна Россия!
Здесь пасется конь в пальто.
Здесь родился, жил и умер
Знаменитый дед Пихто!»///
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
отраслевой министр про туалеты забудет, а нет не забыл будут строить


через 25 лет независимости отраслевой министр сказал- будем строить туалеты.
еще через пять лет ,в этом году, показал картинки нарисованные этих туалетов.
наверное через пять лет покажут первый опытный экземпляр.
а потом, ..суп с котом.
извините ,за это время при таких темпах все иностранные туристы умрут.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо в гугле поискать.


Сразу поискать, зачем за Деда зацепился? Что за сказочная страна, где кони пасутся в пальто, да и знаменитый Дед Пихто, походу вымышленный герой. А наш герой не особо знаменит, ну не нравятся ему истинные демократические ценности, загнивающие Ейропа и т.д.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
alex_60:

Вроде взрослые люди... Вы просто "километраж" наматываете? :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы просто "километраж" наматываете?


ветка называется- флуд .
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ветка называется- флуд

И что? Щас начальница вам "почикает" ваши сообщения за "пикировку", будете опять модерацию ждать )))

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2019 - 10:16]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
истинные демократические ценности


не совсем понимаю что это такое- истинные ДЦ.
значит есть и неистинные ДЦ.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас начальница вам почитает ваши сообщения за "пикировку", будете опять модерацию ждать )))


волков бояться- в лес не ходить.
народная русская пословица.
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* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Всё будет нормально, куда они денутся, на днях в большинстве потенциальные интуристы эти картинки туалетов обсуждали, возможно им нужны комфортные условия.

Я в прошлом году стишок сочинил по этому поводу 11.10.2018 года, в деревеньке у Дрокоши помешал, не поэт конечно, поэтому не обессудьте:

О жизни международных туристов в перспективе, в отдельных простых словах:

Обитатели деревни.Дорогие гости.
Внимание, внимание! (ахтунг, ахтунг!).
Разрабатывается программа. Приезжают интуристы.
Гиды. Переводчики. Народ арбайтен (работать).

Аэропорт. Девушки. Каравай. Соль.
Дома отдыха. Пансионаты. Базар. Туалеты. Бумаги.
Ja, гут, гут! (Да, хорошо, хорошо!).

Боровое. Алаколь. Сосновый бор. Шалкар. Балхаш. Бесбармак. Баурсаки. Кумыс. Шнапс ( алкогольный напиток). Различные блюда.
Массаж. Грязи. Процедуры. Танцы. Караоке. Катание на лошадях. Прочие развлечения.
Пополнилась казна. Уезжают интуристы.
Машет ручкою народ. Приезжайте снова.
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