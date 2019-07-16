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≡ "Дорого, но необходимо" - решить проблему малокомплетных школ в Костанайской области планируют за счёт открытия интернатов и закупки новых автобусов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Дорого, но необходимо" - решить проблему малокомплетных школ в Костанайской области планируют за счёт открытия интернатов и закупки новых автобусов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36229
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При школах в районных центрах откроют или отремонтируют интернаты. Об этом на специальном брифинге сегодня, 16 июля, рассказал руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК.
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§ Butch
Re: "Дорого, но необходимо" - решить проблему...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.07.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В этом году 7 автобусов купили из и еще два в Карасу приобрели частные лица//
Вероятно упущены несколько слов между "из" и "и"
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§ Серый волк
Re: "Дорого, но необходимо" - решить проблему...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10332
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.07.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нет ли случаем в области малокомплектных акиматов?
Представляете, можно же настолько сильно экономить, что вместо большит толстых японских жоповозок за 13 миллионов в малокомплектный акимат содержать школы, построенные заметьте не вами и не для ваших отчётов.

В министерствах богатой страны Германия, в некоторых министерствах страны за счет бюджета закуплено и числится всего 6 автомобилей. В МИНИСТЕРСТВАХ!

При этом пользоваться общественным транспортом у госслужащих абсолютно нормальное явление.
И качество их работы на пару порядков выше.
А этим я бы ишака не доверил, чтоб могли из малокомпетентных акиматов в более крупный с бесполезными бумажками ездить от своих теперь малокомплектных руин ферм и посёлков.
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§ Гога
Re: "Дорого, но необходимо" - решить проблему...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обошолся
- тезка учите русский язык !!!
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